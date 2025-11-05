Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 34,33 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.545 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,04 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,64 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,33 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,46 EUR im Jahr 2025 aus.

