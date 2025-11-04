Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 33,69 EUR.
Um 11:48 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 33,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,53 EUR. Bei 33,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 255.370 Daimler Truck-Aktien.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 34,55 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,64 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Daimler Truck-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
