Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 36,00 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 36,00 EUR. Bei 36,04 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 475.096 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,92 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 16,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,14 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,40 EUR im Jahr 2025 aus.

