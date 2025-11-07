DAX23.663 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag nahezu unverändert

07.11.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 34,69 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,69 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,57 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.779 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,78 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 11,27 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,63 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,33 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,39 Prozent zurück. Hier wurden 11,67 Mrd. EUR gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

