Daimler Truck Aktie

34,96 EUR +0,34 EUR +0,98 %
STU
Marktkap. 25,72 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

08:56 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
34,96 EUR 0,34 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Freitagmorgen. Er will nun auf mehr Details zum Ausblick im Analystencall mit dem Unternehmen warten. Seine 2025er-Schätzung für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) liege etwas über der mittleren Markterwartung./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,02%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

08:56 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

dpa-afx Schwache Zahlen Daimler Truck-Aktie steigt trotz deutlichem Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis Daimler Truck-Aktie steigt trotz deutlichem Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
finanzen.net Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start freundlich
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag nahezu unverändert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck steigen vorbörslich - Zahlen wie erwartet schwach
finanzen.net Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Daimler Truck
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
