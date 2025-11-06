Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,35 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,35 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,45 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,33 EUR aus. Bei 35,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.520 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 22,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,78 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,93 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,63 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,33 EUR.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,33 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

