Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 34,74 EUR.

Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 266.368 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 23,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 11,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,64 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,33 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,46 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

