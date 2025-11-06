Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 35,16 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 35,16 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 149.735 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 28,92 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,63 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,33 EUR aus.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,45 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins