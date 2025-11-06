Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 35,16 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 35,16 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 149.735 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.
Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 28,92 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,63 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,33 EUR aus.
Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,45 EUR je Daimler Truck-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie
Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren verdient
Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Daimler Trucks
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen