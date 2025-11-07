DAX23.572 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein

07.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 34,39 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,84 EUR 0,13 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 34,39 EUR nach. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 34,12 EUR. Bei 35,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 524.314 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 10,50 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,63 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,33 EUR aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
11:46Daimler Truck NeutralUBS AG
11:46Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
11:41Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
10:01Daimler Truck BuyWarburg Research
09:31Daimler Truck UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:46Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
11:41Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
10:01Daimler Truck BuyWarburg Research
08:56Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:46Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:31Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

