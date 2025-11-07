DAX23.573 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,92 +0,6%Gold4.008 +0,8%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

07.11.25 12:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,84 EUR 0,13 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nick Housden am Freitag. Am Ausblick habe sich nichts geändert./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

