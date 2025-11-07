Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 34,16 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 34,16 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,57 EUR. Zuletzt wechselten 1.101.884 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 9,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,63 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,33 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11,67 Mrd. EUR, gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,39 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren verdient