Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 41,52 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 41,52 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,07 EUR. Bei 41,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 385.098 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,89 EUR an.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

