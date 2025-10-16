Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Donnerstagnachmittag an

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 34,21 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 34,21 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,53 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,19 EUR. Bisher wurden heute 723.127 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 24,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Abschläge von 10,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,56 EUR angegeben.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Daimler Truck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

