Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 41,14 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 41,14 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.750 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 9,24 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,89 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

