Daimler Truck im Blick

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag schwächer

25.08.25 12:05 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 41,39 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,34 EUR -0,14 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 41,39 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,29 EUR. Mit einem Wert von 41,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 51.379 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,89 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Daimler Truck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Trucks

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
