Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 37,09 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 37,09 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.181 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2024 bei 47,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,05 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 14.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 14,35 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

