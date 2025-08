DAX-FLASH: Erholung geht noch etwas weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Mit größeren Kursgewinnen ist allerdings zum Handelsbeginn nicht zu rechnen. An der Wall Street hatten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zugelegt. An diese leicht positiven Vorgaben dürfte der deutsche Leitindex DAX am Morgen anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start auf 23.835 Punkte und damit 0,3 Prozent über dem Montagsschluss.

Das Interesse der Investoren liegt unverändert auf den Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am Dienstag stehen unter anderem die Geschäftszahlen der Dax-Konzerne DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)), FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St), Continental und Infineon auf der Agenda. Dazu kommen noch einige Werte aus dem MDAX und SDAX./bek/zb