DAX-Bilanz: ProSiebenSat.1 und Commerzbank haussieren

Damit hat der Blue-Chip-Index ungefähr die Hälfte seines Vorwochenverlusts wieder aufgeholt. Für eine Entwarnung scheint die Zeit aber noch nicht reif zu sein, schließlich sieht die charttechnische Lage alles andere als rosig aus. Nach dem Bruch des Aufwärtstrends und dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie kann man die jüngste Entwicklung vor allem als technischen Rebound betrachten.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Mittwoch) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 409 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 29 zu 1 extrem positiv aus. Ein Wochenminus gab es lediglich bei einem Wert zu beobachten. Dabei handelte es sich um die Aktie von thyssenkrupp (-0,6 Prozent). Die höchsten Wochengewinne wurden hingegen bei den Titeln von ProSiebenSat.1 (+9,0 Prozent), Commerzbank (+7,0 Prozent) und RWE (+4,9 Prozent) registriert.

ProSiebenSat.1-Aktie im Höhenflug

Die Aktie von ProSiebenSat.1 profitierte von Hinweisen auf ein starkes Anzeigen- und Werbejahr 2018. Diverse positive Nachrichten von der japanischen Werbegruppe Dentsu, die steigende Werbeausgaben in Aussicht gestellt hatte, sorgte in der gesamten Branche für gute Laune. Aus den USA kam von der Werbeagentur Interpublic ebenfalls Rückenwind. Deren Aktienkurs profitierte von guten Quartalszahlen, einer erhöhten Dividende sowie einem aufgestockten Aktienrückkauf. Aus charttechnischer Sicht hat sich mit dem Überwinden einer markanten Widerstandszone bei 30 Euro das Sentiment deutlich verbessert. Mittlerweile "kratzt" der Medientitel sogar an der 200-Tage-Linie.



Bei thyssenkrupp drückte indes der zur Wochenmitte vorgelegte Quartalsbericht auf die Stimmung der Börsianer. Obwohl das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen hat, gab es auch negative Aspekte. So ging es zum Beispiel mit der Nettoverschuldung deutlich nach oben und auch der Geschäftsbereich Industrial Solutions entwickelte sich eher schwach.







