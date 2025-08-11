Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 30,92 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 30,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 30,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,36 EUR. Bisher wurden heute 1.420.775 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,40 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 1,57 Prozent Luft nach oben. Bei 13,14 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 135,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,02 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

