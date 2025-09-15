Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 30,93 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 30,93 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,88 EUR. Bei 31,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.176.798 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,14 Prozent. Bei 14,26 EUR fiel das Papier am 17.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 53,91 Prozent sinken.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,77 Prozent zurück. Hier wurden 15,03 Mrd. EUR gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Investment-Tipp Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse