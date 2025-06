Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,04 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,04 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 314.454 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,65 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,85 EUR je Aktie belaufen.

