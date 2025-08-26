DAX24.149 ±-0,0%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,05 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Kursplus

27.08.25 09:25 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,64 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,64 EUR 0,07 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 31,64 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,67 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.694 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 11,89 Prozent niedriger. Am 28.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 28,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
