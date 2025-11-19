DAX23.211 +0,1%Est505.527 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,36 -0,7%Gold4.083 +0,4%
Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag stabil

19.11.25 09:22 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag stabil

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
42,00 EUR -0,11 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 42,17 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,03 EUR nach. Bei 42,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 33.848 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 35,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,59 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
14.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
