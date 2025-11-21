DAX23.145 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) behauptet sich am Mittag

21.11.25 12:04 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) behauptet sich am Mittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 42,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
42,64 EUR 0,31 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr bei 42,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,61 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.063 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,74 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,50 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 37,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,59 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,13 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 11.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
20.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
14.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
