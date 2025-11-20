DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Notierung im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Vormittag positiv

20.11.25 09:23 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 43,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
42,75 EUR -0,03 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 43,10 EUR. Bei 43,10 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.742 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 6,13 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,59 EUR an.

Am 06.11.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 11.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
14.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
