Blick auf Aktienkurs

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Freitagvormittag

21.11.25 09:22 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 42,31 EUR nach.

DHL Group (ex Deutsche Post)
42,39 EUR 0,06 EUR 0,14%
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 42,31 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 38.994 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 45,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,11 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,83 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,59 EUR an.

Am 06.11.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 11.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
20.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
14.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
