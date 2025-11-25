DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 44,12 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,12 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,24 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 510.394 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 29,83 Prozent sinken.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,59 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,13 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
