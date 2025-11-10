Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteuert sich am Mittag kräftig
Die Aktie von Diageo zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 7,7 Prozent auf 18,60 GBP.
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 7,7 Prozent auf 18,60 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 18,65 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,40 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.874.133 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Bei 16,65 GBP fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 11,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,39 GBP.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,66 USD fest.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
