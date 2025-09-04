DAX23.822 +0,2%ESt505.356 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.023 +1,1%Euro1,1687 +0,3%Öl66,95 +0,1%Gold3.553 +0,2%
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Diverse Impulse

Siemens Energy-Aktie im Aufschwung: Das treibt den Elektro- und Energietechnikhersteller an

05.09.25 10:51 Uhr
Siemens Energy-Aktie gesucht: Das beflügelt den deutschen Elektro- und Energietechnikhersteller | finanzen.net

Für die Siemens Energy-Aktie geht es weiter nach oben. Ein milliardenschwerer Auftrag, der bevorstehende Indexaufstieg & Co. sorgen für neues Vertrauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
89,78 EUR 0,36 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.354,5 PKT 7,7 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

• Zuschlag für Großauftrag mit Milliardenvolumen
• Bevorstehender Aufstieg in EURO STOXX 50
• Siemens Energy-Aktie gefragt

Ostsee-Großprojekt bringt Milliardenvolumen

Siemens Energy konnte sich einen der größten Aufträge seiner jüngeren Unternehmensgeschichte sichern: Für ein Offshore-Netzanbindungsprojekt in der Ostsee wird das Unternehmen zentrale Technik liefern. Das Projekt auf Bornholm hat ein Volumen im Milliardenbereich und gilt als entscheidender Schritt für die Integration erneuerbarer Energien in das europäische Stromnetz. Analysten sehen darin ein starkes Signal für die Marktstellung des Konzerns.

Standortausbau in Deutschland

Parallel dazu sorgt ein langfristiger Mietvertrag für ein neues Servicezentrum in Mühlheim für Schlagzeilen. Mit der Investition will Siemens Energy die Kapazitäten im Bereich Wartung und Instandhaltung deutlich ausbauen. Das stärkt nicht nur die Service-Sparte, sondern gilt auch als Bekenntnis zu stabilen Arbeitsplätzen und einer nachhaltigen Wachstumsstrategie.

Indexaufstieg naht

Positiv gewertet werden dürfte auch der bevorstehende Aufstieg in den EURO STOXX 50, wodurch Siemens Energy offiziell zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen Europas zählt. Vollzogen wird diese Änderung bereits zum 22. September.

Siemens Energy-Aktie im Aufschwung

Für die Aktie des deutschen Elektro- und Energietechnikherstellers geht es am Donnerstag via XETRA zeitweise wieder um 0,49 Prozent hoch auf 89,56 Euro. Seit Jahresstart haben sich die Papiere bereits um mehr als 77 Prozent verteuert.

Redaktion finanzen.net

