DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dividendenpolitik bekräftigt

LEG Immobilien-Aktie etwas höher: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf

12.11.25 09:24 Uhr
LEG Immobilien-Aktie leicht im Plus: Zweistelliges Wachstum durch Zukauf | finanzen.net

LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet.

Der Düsseldorfer Immobilienkonzern, der im MDAX notiert ist, traut sich auch bereits eine Prognose für das kommende Jahr zu: Der bereinigte operative Gewinn FFO, aus dem sich die Dividende speist, soll moderat weiter wachsen, ebenso wie die Mieteinnahmen. Auch bekräftigte das Unternehmen seine Dividendenpolitik, der zufolge 100 Prozent des bereinigten FFO, den das Unternehmen AFFO nennt, an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Darüber hinaus beinhaltet die Ausschüttung einen Teil der Verkaufserlöses von Immobilien.

Im Gesamtjahr will LEG Immobilien unter anderem weiterhin beim bereinigten FFO (AFFO) in der Spanne von 215 bis 225 Millionen Euro landen, die EBITDA-Marge bei 77 Prozent. Im kommenden Jahr dann soll der bereinigte FFO (AFFO) die Spanne 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum soll flächenbereinigt um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen.

LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten

LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet. Dabei profitierte der Düsseldorfer Immobilienkonzern unter anderem von der Integration eines Zukaufs, Mietwachstum sowie "starkem Wachstum der Zusatzservices".

Im Zeitraum Januar bis September steigerte LEG Immobilien die Nettokaltmiete um knapp 7 Prozent auf rund 688 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn FFO (AFFO) stieg im Zeitraum um gut 19 Prozent auf 181,3 Millionen Euro, je Aktie betrug er 2,42 Euro nach 2,05. Der AFFO ist der um Investitionen bereinigte operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern FFO, ein wichtiger Wert in der Immobilienbranche.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg ebenfalls, um 11 Prozent auf 545 Millionen.

Via XETRA notiert die LEG-Aktie zeitweise 0,23 Prozent im Plus bei 64,60 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: LEG Immobilien

