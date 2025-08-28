Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone
Der Dow Jones wagte sich am vierten Tag der Woche nicht aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich schloss der Dow Jones am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 45.636,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,371 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,324 Prozent auf 45.417,46 Punkte an der Kurstafel, nach 45.565,23 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 45.682,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45.442,68 Punkten erreichte.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,069 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2025, den Stand von 44.837,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42.098,70 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2024, den Wert von 41.091,42 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,65 Prozent nach oben. Bei 45.757,84 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36.611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1,75 Prozent auf 254,53 USD), Cisco (+ 1,45 Prozent auf 69,43 USD), American Express (+ 1,40 Prozent auf 326,99 USD), Amazon (+ 1,08 Prozent auf 231,60 USD) und Apple (+ 0,90 Prozent auf 232,56 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,28 Prozent auf 347,75 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 83,21 USD), Procter Gamble (-0,83 Prozent auf 155,65 USD), Amgen (-0,82 Prozent auf 285,61 USD) und NVIDIA (-0,79 Prozent auf 180,17 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 64.224.628 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,809 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
