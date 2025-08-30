DAX23.708 -0,4%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,82 +0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.959 +0,7%Euro1,1768 +0,1%Öl66,43 +0,3%Gold3.654 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens letztlich Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba im Fokus
Top News
Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Entscheidung zur Zukunft der Lürssen-Militärwerften erwartet

09.09.25 11:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.757,00 EUR -25,50 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
10,02 EUR -0,09 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will bald über eine Übernahme der Lürssen-Militärwerften entscheiden. "Wir sind interessiert, unser Produktportfolio zu erweitern und wir werden in wenigen Wochen eine Entscheidung treffen, wo wir investieren, in welches Unternehmen wir investieren", sagte Vorstandschef Armin Papperger dem ZDF-Magazin "Wiso". Der Konzern wolle in den Marine-Bereich einsteigen. Papperger zufolge soll die Entscheidung in zwei bis drei Wochen bekanntgegeben werden. Der Kauf des militärischen Bereichs des Bremer Schiffsbauers Naval Vessels Lürssen (NVL) sei eine Option, so der Vorstandschef.

Wer­bung

Nach Medienberichten plant Rheinmetall einen Kauf der Militärwerften. Demnach laufen Gespräche mit NVL. Die beiden Unternehmen äußerten sich dazu bislang nicht. Allerdings informierte der Bremer Schiffsbauer in einem internen Schreiben jüngst die Belegschaft, dass es Beratungen über eine mögliche Konsolidierung gibt. Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf baut bisher keine Schiffe, macht aber bereits Geschäfte mit der Marine, etwa mit Schiffsgeschützen und mit Lasermodulen.

Die private Werftengruppe Lürssen ist seit Oktober 2021 zweigeteilt in die Marinesparte NVL und in eine Jachtsparte. Die NVL ist auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen für die Deutsche Marine und Kunden weltweit spezialisiert. In Deutschland gehören zu NVL vier Werften: die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven./miu/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen