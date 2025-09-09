EON SE Aktie News: EON SE verliert am Nachmittag

EON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,28 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 15,28 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,25 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 796.126 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 8,35 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,571 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,88 Mrd. EUR gelegen.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

