DAX24.065 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.003 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Highland Critical Minerals A4193E Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktie im Blick

EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag im Minus

13.11.25 16:08 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag im Minus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 15,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,23 EUR -0,27 EUR -1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 15,16 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 15,12 EUR. Bei 15,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.411.647 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 9,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 16,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 18.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie dennoch tiefer: Bereinigtes Ergebnis zieht an - Ausblick für laufendes Jahr bestätigt

EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
14:31EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:26EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:16EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:16EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:11EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14:31EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:26EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:16EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:16EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:11EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EON SE HaltenDZ BANK
12.11.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
12.11.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen