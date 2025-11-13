EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 15,16 EUR.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 15,16 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 15,12 EUR. Bei 15,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.411.647 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 9,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 16,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 18.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

