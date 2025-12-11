DAX24.153 +0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -3,2%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.120 -1,9%Euro1,1715 +0,2%Öl61,42 -1,8%Gold4.214 -0,3%
EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden

11.12.25 11:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,40 EUR -0,48 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
17,24 USD 17,24 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen in Höhe von 623 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte das Vorhaben für die Projekte in Dresden und Erfurt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./mjm/DP/mis

