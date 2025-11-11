EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 5,16 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 5,16 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,15 EUR. Mit einem Wert von 5,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.129 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,81 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,478 EUR einfahren.

