EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 5,16 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,16 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 565.022 Stück.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 51,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 1,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,42 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 05.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 163,89 Mio. EUR, gegenüber 184,89 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,36 Prozent präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,478 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

