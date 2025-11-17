DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,00 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Blick auf Aktienkurs

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag tiefer

17.11.25 09:22 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,27 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,27 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,26 EUR nach. Bei 5,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 83.192 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 101,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 3,91 Prozent wieder erreichen.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,57 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,36 Prozent auf 163,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
