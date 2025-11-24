EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Vormittag Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,28 EUR nach oben.
Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,28 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,30 EUR. Bei 5,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.851 EVOTEC SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 10,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,57 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 05.11.2025. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,36 Prozent auf 163,89 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|12.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
