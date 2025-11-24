DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
EVOTEC SE im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Vormittag Boden gut

24.11.25 09:25 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Vormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,28 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,26 EUR 0,08 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,28 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,30 EUR. Bei 5,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.851 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 10,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 05.11.2025. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,36 Prozent auf 163,89 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

EVOTEC-Aktie im Abwärtsmodus: Schwache Nachfrage trifft strategischen Umbau

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen