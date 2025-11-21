EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,21 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,6 Prozent auf 5,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,13 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 255.523 Stück gehandelt.

Am 21.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 93,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Abschläge von 2,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,57 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 184,89 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 163,89 Mio. EUR.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,476 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

