DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.656 +0,1%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 4 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 4 im Überblick
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Fast jeder zweite PC nutzt noch veraltetes Windows 10

24.01.26 11:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
210,10 EUR -1,15 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
98,04 EUR -2,64 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HP Inc (ex Hewlett-Packard)
16,35 EUR -0,58 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
394,70 EUR 11,20 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

JENA (dpa-AFX) - Die PC-Anwender in Deutschland tun sich schwer damit, sich von dem veralteten Microsoft-Betriebssystem Windows 10 zu verabschieden. Knapp die Hälfte (48,5 Prozent) der rund 21 Millionen Windows-PCs in deutschen Privathaushalten hat nach einer Studie des europäischen Cybersecurity-Unternehmens Eset aktuell noch Windows 10 installiert.

Wer­bung

Der zögerliche Umstieg ist problematisch, weil der offizielle Support für Windows 10 bereits am 14. Oktober 2025 ausgelaufen ist. Für Privatanwender in der Europäischen Union hat Microsoft allerdings nach Druck durch Verbraucherschützer eine kostenlose Verlängerung der Sicherheitsupdates für Windows 10 bis zum 14. Oktober 2026 eingeräumt. Unternehmen müssen für den weiteren Support mit Sicherheitsupdates allerdings bezahlen. Ohne diesen Vertrag, den sogenannten ESU-Support (Extended Security Updates), erhalten Firmenrechner seit Oktober 2025 keine Updates mehr.

"Ritt auf der Rasierklinge"

Alexander Opel, Sicherheitsexperte bei Eset Deutschland in Jena, warnte vor den Folgen einer Verzögerung beim Umstieg: "Wer den Wechsel weiter hinauszögert oder nicht in den erweiterten Support wechselt, betreibt einen Ritt auf der Rasierklinge." Nutzer sollten sofort handeln und auf ein aktuelles Betriebssystem oder in den erweiterten Support wechseln. "Jahr für Jahr werden mehr Sicherheitslücken aufgedeckt." Allein bei Microsoft-Produkten seien im Jahr 2025 knapp zwölf Prozent mehr Schwachstellen geschlossen als noch 2024.

Die Zahl der Personal Computer mit Windows 10 sank seit dem August 2025 um runde 3,7 Millionen Geräte auf 10,2 Millionen. Eset geht davon aus, dass die alten Windows PCs fast vollständig durch Geräte mit Windows 11 ersetzt wurden. Hier liege der Anteil inzwischen bei 49,5 Prozent. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte jedoch auch den Umstieg auf das freie Betriebssystem Linux oder einen Macintosh-Rechner von Apple empfohlen.

Wer­bung

Deutschland hinkt hinterher

Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland bei der Ausmusterung der veralteten Windows-PCs hinterher. Weltweit hat Windows 11 die obsolete Version 10 bereits im Laufe des Jahres 2025 überholt. Die Anteile liegen bei rund 55 Prozent für Windows 11 und 41 Prozent für Windows 10.

Der Cybersecurity-Anbieter Eset ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Bratislava in der Slowakei. Die deutsche Niederlassung, die Eset Deutschland GmbH, befindet sich in Jena./chd/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Microsoft BuyUBS AG
22.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Microsoft BuyUBS AG
22.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen