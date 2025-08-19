Flop?

Als Elon Musk im Juli das Tesla Diner in Hollywood eröffnete, war der Medienrummel enorm. Nur wenige Wochen später ist von der anfänglichen Euphorie allerdings wenig übrig geblieben.

• Retro-futuristisches Konzept aus Diner, Supercharger und Drive-In-Kino

• Bereits zwei Wochen später: Viele beliebte Speisen werden gestrichen

• Diskussionen, ob das Projekt zum Symbol für Musks überambitionierte Ankündigungen wird



Vision mit Ernüchterung

Die Idee für das Diner hatte Musk bereits 2018 vorgestellt. In Hollywood setzte er sie nun mit großem Aufwand um. Die Eröffnung lockte nicht nur Tesla-Fans, sondern auch Touristen und neugierige Anwohner an. Die Kombination aus Retro-Design, Kinoleinwand und Hightech versprach ein neuartiges Erlebnis und weckte Erwartungen, die hoch gesteckt waren.

Speisekarte und Öffnungszeiten

Schon nach zwei Wochen zog das Management die Reißleine. Zahlreiche Gerichte verschwanden aus dem Angebot, darunter beliebte Frühstücksoptionen, der üppige "Epic Bacon" oder vegetarische Burger. Küchenchef Eric Greenspan erklärte gegenüber LA Eater, die Nachfrage sei größer gewesen als erwartet, weshalb man das Angebot verschlanken und gleichzeitig neue Ideen wie Soft-Serve-Eis oder frische Biscuits testen wolle. Parallel dazu wurden auch die Öffnungszeiten angepasst: Statt wie ursprünglich rund um die Uhr geöffnet zu haben, bleibt das Diner nun zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens geschlossen - ausgenommen für Tesla-Fahrer, die über das bordeigene System bestellen können.

Kritische Stimmen mehren sich

In der Rezension der Restaurantkritikerin Tejal Rao in der New York Times, bezeichnete sie das Restaurant als eine Ablenkung von den eigentlichen Problemen des Unternehmens. Auch in Foren und auf Plattformen wie Reddit tauchten Kommentare auf, die das Projekt als weiteres Beispiel für Musks Hang zu großspurigen Ankündigungen und holpriger Umsetzung sehen.

Parallelen zu Teslas Kernproblemen

Die Startschwierigkeiten des Diners erinnern an Probleme, die Tesla auch in seinem Kerngeschäft begleiten. Immer wieder gab es Verzögerungen bei Modellstarts, Qualitätsmängel oder überambitionierte Zeitpläne. Hinzu kommt, dass die letzten Geschäftszahlen hinter den Erwartungen zurückblieben und die Umsätze in der Autosparte rückläufig waren. In diesem Licht wirkt das Diner weniger wie ein harmloses Nebenprojekt, sondern eher wie ein Spiegelbild der aktuellen Herausforderungen des Unternehmens.

Trotzdem plant Musk die Expansion

Trotz der holprigen Premiere denkt Musk bereits an weitere Standorte, unter anderem an der SpaceX-Starbase in Texas und entlang internationaler Supercharger-Routen. Ob sich das Konzept wirtschaftlich trägt, bleibt ungewiss. Der schnelle Rückgang bei Angebot und Öffnungszeiten am ersten Standort deutet darauf hin, dass der Weg zu einem stabilen Betrieb länger und steiniger werden dürfte als geplant. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob solche Nebenprojekte den Ruf der Marke langfristig stärken oder riskieren, vom Kerngeschäft abzulenken.

