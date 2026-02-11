DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,2%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.563 +0,3%Euro1,1873 ±-0,0%Öl69,52 -0,2%Gold5.058 -0,5%
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Flüge in Dresden und Leipzig/Halle wegen Streiks gestrichen

12.02.26 07:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,88 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Aktie kaufen

DRESDEN/LEIPZIG (dpa-AFX) - Wegen des Streiks beim Lufthansa-Personal (Lufthansa) sind auch an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden Flüge gestrichen worden. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Morgen mitteilte, sind Flüge von und nach München und Frankfurt betroffen. Am Flughafen Dresden sind es demnach insgesamt acht Flüge, am Airport Leipzig/Halle drei.

Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen./sus/DP/zb

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

