Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,38 EUR abwärts.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 40,38 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,34 EUR nach. Bei 40,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.080 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,43 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 2,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,47 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,22 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 0,94 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,87 EUR je Aktie aus.

