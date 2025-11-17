Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verbilligt sich am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 40,18 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 40,18 EUR ab. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.259 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 25,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 39,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 1,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,47 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,22 EUR aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,88 Mrd. EUR – ein Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

