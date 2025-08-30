DAX23.994 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.016 +0,5%Euro1,1724 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
Index im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag fester

01.09.25 12:25 Uhr
Derzeit halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,90 EUR -0,45 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
99,00 EUR 0,70 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,99 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
248,80 EUR -3,50 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,16 EUR -0,20 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
248,00 EUR -1,20 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
382,30 EUR -1,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,21 EUR -0,13 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
40,50 EUR 0,70 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.726,50 EUR 41,50 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
234,50 EUR 2,55 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
203,00 EUR 7,85 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
89,04 EUR -1,28 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
99,74 EUR -0,10 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
23.982,5 PKT 16,5 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 23.988,00 Punkte aufwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23.935,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.048,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.454,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.032,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, stand der LUS-DAX bei 18.965,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,16 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,47 Prozent auf 203,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.725,50 EUR), QIAGEN (+ 1,91 Prozent auf 40,47 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,42 Prozent auf 386,40 EUR) und SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 234,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 88,68 EUR), Deutsche Börse (-1,19 Prozent auf 248,60 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 27,86 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,16 EUR) und Hannover Rück (-0,56 Prozent auf 247,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 811.332 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,838 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 4,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

