Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag fester

Index im Blick

Derzeit halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 23.988,00 Punkte aufwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23.935,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.048,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.454,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.032,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, stand der LUS-DAX bei 18.965,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,16 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,47 Prozent auf 203,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.725,50 EUR), QIAGEN (+ 1,91 Prozent auf 40,47 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,42 Prozent auf 386,40 EUR) und SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 234,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 88,68 EUR), Deutsche Börse (-1,19 Prozent auf 248,60 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 27,86 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,16 EUR) und Hannover Rück (-0,56 Prozent auf 247,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 811.332 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,838 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 4,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

