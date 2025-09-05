DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.381 ±-0,0%Nas21.813 +0,5%Bitcoin95.554 +0,7%Euro1,1746 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.635 +1,4%
NASDAQ 100 im Fokus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

08.09.25 20:02 Uhr
Der NASDAQ 100 entwickelt sich aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
298,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
462,50 EUR 54,60 EUR 13,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
294,00 EUR 9,05 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
221,55 EUR 1,35 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
68,58 EUR -0,46 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
32,42 EUR 0,92 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,75 EUR 1,35 EUR 5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
23,54 EUR -0,97 EUR -3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
55,58 EUR 1,64 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
144,46 EUR 2,16 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
119,80 EUR -4,88 EUR -3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
486,40 EUR -3,50 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
22,83 EUR -0,33 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.772,6 PKT 120,1 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,40 Prozent fester bei 23.746,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,453 Prozent auf 23.759,62 Punkte an der Kurstafel, nach 23.652,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.851,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23.731,45 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 23.611,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, mit 21.761,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18.421,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,21 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 10,23 Prozent auf 540,41 USD), JDcom (+ 3,42 Prozent auf 32,53 USD), Marvell Technology (+ 2,72 Prozent auf 65,05 USD), Broadcom (+ 2,65 Prozent auf 343,75 USD) und Adobe (+ 2,33 Prozent auf 357,10 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Keurig Dr Pepper (-3,82 Prozent auf 27,56 USD), PepsiCo (-3,63 Prozent auf 141,08 USD), Enphase Energy (-3,40 Prozent auf 38,30 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,18 Prozent auf 555,13 USD) und DexCom (-2,89 Prozent auf 78,18 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.192.801 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,476 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 5,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
