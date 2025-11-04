GEA Aktie News: GEA am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 60,70 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 60,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die GEA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,45 EUR aus. Bei 61,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 43.237 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 10,05 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,98 EUR am 06.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,55 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,50 EUR für die GEA-Aktie.

GEA veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

