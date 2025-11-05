GEA Aktie News: GEA am Vormittag im Minus

Kurs der GEA

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 61,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 61,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der GEA-Aktie ging bis auf 61,00 EUR. Bei 61,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.556 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 28,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,50 EUR.

GEA ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur GEA-Aktie

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen