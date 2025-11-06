GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 60,75 EUR abwärts.
Die GEA-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 60,75 EUR. Die GEA-Aktie sank bis auf 59,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.347 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 9,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 27,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.
Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 26.02.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.
